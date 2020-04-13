Умер старейший в Приморье ветеран Великой Отечественной войны

В Приморье скончался старейший в регионе ветеран Великой Отечественной войны Ефим Гольдберг. Его не стало 12 апреля.

Как говорится на сайте правительства, Гольдбергу было 106 лет.

Губернатор края Олег Кожемяко также выразил соболезнования в связи со смертью ветерана.

«Он был необыкновенной личностью – ярким представителем военного поколения, образцом порядочности, мужества и силы духа. Он всю жизнь служил людям и Родине. Достойно прошел Великую Отечественную войну. Более четверти века посвятил морю, работал в Арктике. Профессиональные и личные качества Ефима Моисеевича снискали ему заслуженный авторитет и уважение. Его уход – огромная утрата для Приморья», - отметил он.

За годы войны Ефим Гольдберг прошел путь от рядового до командира роты танковой бригады. Он воевал на Центральном и 1-м Белорусском фронтах, а также был участником битв на Висле и на Одере. Штурмовал Берлин.

Ефим Гольдберг награжден двумя орденами Отечественной войны I степени и орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу» и другими наградами.