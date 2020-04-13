В ВОЗ рассказали об опасности неправильного ношения масок

Ношение медицинских масок при игнорировании других мер по профилактике коронавируса повышает риск заражения инфекцией, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

«Если носить только маску, а все другое бросить - не соблюдать дистанцию, не мыть руки, - вы точно заболеете», - добавила эксперт.

По ее словам, здоровым людям маска необходима, находясь в одном помещении с заболевшим или в толпе. Помимо этого она должна быть сухой, иначе риск стать источником инфекции очень велик.

«Маска не вредна сама по себе. Однако физическая дистанция более защищает от заражения, чем маска», - подчеркнула Вуйнович в эфире телеканала «Россия-1».

Чтобы избежать заражения коронавирусной инфекцией необходимо тщательно соблюдать правила личной гигиены - прикасаться к лицу только чистыми руками или чистыми салфетками, носить одноразовые медицинские маски, которые нужно менять каждые два часа.