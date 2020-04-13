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В ВОЗ рассказали об опасности неправильного ношения масок

Светлана Головина
07:36 13.04.2020
По словам Мелиты Вуйнович, использование медицинских масок эффективно только при соблюдении других профилактических мер.
В ВОЗ рассказали об опасности неправильного ношения масок
© Фото: Sergei Mikhailichenko, Keystone Press Agency, Globallookpress

Ношение медицинских масок при игнорировании других мер по профилактике коронавируса повышает риск заражения инфекцией, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения  в России Мелита Вуйнович. 

«Если носить только маску, а все другое бросить - не соблюдать дистанцию, не мыть руки, - вы точно заболеете», - добавила эксперт. 

По ее словам, здоровым людям маска необходима, находясь в одном помещении с заболевшим или в толпе. Помимо этого она должна быть сухой, иначе риск стать источником инфекции очень велик.

«Маска не вредна сама по себе. Однако физическая дистанция более защищает от заражения, чем маска», - подчеркнула Вуйнович в эфире телеканала «Россия-1».

Чтобы избежать заражения коронавирусной инфекцией необходимо тщательно соблюдать правила личной гигиены - прикасаться к лицу только чистыми руками или чистыми салфетками, носить одноразовые медицинские маски, которые нужно менять каждые два часа.

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