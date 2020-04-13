Эксперт рассказал о возможных опасных мутациях COVID-19

У коронавируса COVID-19 не будет более опасных мутаций даже при условии постоянных изменений, считает заведующий лабораторией экологии вирусов НИЦ фундаментальной и трансляционной медицины Кирилл Шаршов.

Он пояснил, что течение вируса заставляет его снижать вирулентность через некоторое время, что свойственно и динамике большинства уже известных вирусов.

По его словам, высокая летальность для вируса является эволюционным тупиком, в результате которого он не станет относительно безвредным.

«Возможно, что этот вирус станет сезонным, к примеру, как свиной грипп, который в 2009 году очень быстро поразил весь земной шар - и превратился в относительно безобидный сезонный вирус», - сказал Шаршов в интервью RT.

Помимо этого вирусолог считает, что человек вряд ли сможет предотвратить появление опасных возбудителей заболеваний, однако может избежать распространения устойчивых штаммов вирусов при правильном применении препараты и своевременной вакцинации.

По последним данным, на территории России зарегистрировано 15 770 случаев заражения коронавирусом, жертвами стали - 130 человек.