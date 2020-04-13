В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень опасности из-за ветра

В понедельник, 13 апреля, на территории Москвы и Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.

Согласно данным прогностической карты на сайте Гидрометцентра России, в столице предупреждение будет действовать с 12.00 до 19.00, в области - с 10.00 до 19.00.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Москве ожидаются заморозки и мокрый снег.