Кадры подготовки исторической техники ЦВО к параду Победы

Ремонтники Центрального военного округа завершили ремонт и восстановление исторических образцов военной техники.

«Завершающая стадия - это покраска. Затем останется заменить колеса на новые и техника готова к выступлению на параде в составе механизированной колонны», - рассказал заместитель командира ремонтно-восстановительного батальона Алексей Виник.

Впервые в парадном строю парада Победы в Екатеринбурге пройдут воссозданные на Урале легендарные бронеавтомобили БА-62.

«Также мы провели техническое обслуживание Т-34, прошли обкатку на машине», - добавил Виник.

На кадрах видно, что знаменитая «тридцатьчетверка», участвовавшая в прорыве через Манесов мост в составе Уральского добровольческого танкового корпуса во время Пражской наступательной операции загружена на многотонный трал и готова к транспортировке к месту первой парадной тренировки.

После цикла слесарных и пуско-наладочных работ знаменитые броневики были окрашены в зеленый защитный цвет. Ремонтникам останется только установить вооружение и нанести цветографические знаки принадлежности.

Раритетные танки и бронеавтомобили впервые покинули мастерские для проведения обкатки.

Всего в составе механизированной колонны исторической техники пройдет 11 образцов военной техники: 2 бронеавтомобиля БА-64, танк Т-34, бронетранспортер БТР-152 и 7 восстановленных мотоциклов МВ-650 со знаменами воинских частей, сформированных в Свердловске для убытия на фронта Великой Отечественной войны.