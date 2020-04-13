На западе Москвы горит жилой дом

Пожар на площади две тысячи квадратных метров разгорелся в восьмиэтажном доме под номером 62/1 на Ленинском проспекте в Москве. Площадь пожара уже увеличилась в два раза. Происходит распространение пожара по чердаку, сообщили «Звезде» в МЧС.

На месте работают оперативные службы. Сообщается, что из здания эвакуированы не менее 120 человек. Их временно разместят в гостинице. По предварительной информации, пострадавших нет. По информации ТАСС, для тушения пожара могут задействовать авиацию.