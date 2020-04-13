Подразделения РХБЗ ЮВО продезинфицировали астраханские социальные объекты и промышленные предприятия

Подразделения отдельного соединения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Южного военного округа (ЮВО) провели дезинфекцию на производственных объектах Астраханского судоремонтного завода филиала АО «ЦС «Звездочка» и астраханского промышленного предприятия «ПКФ «Астрахим», специализирующегося на производстве изделий медицинского назначения.

Для обработки военные специалисты задействовали восемь специальных автомобилей АРС-14. Дезраствором ДТС-ГК было обработано более 110 тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Ранее личный состав подразделения РХБЗ соединения ЮВО, прибывшего в Астрахань, выполнил работы по дезинфекции зданий и внутренних помещений городского общежития, двух медицинских учреждений.

В общей сложности на текущий момент проведена дезинфекция более 150 тысяч квадратных метров зданий и дорог Астрахани.