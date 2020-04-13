Число жертв COVID-19 в США возросло до 22 тысяч

В США до 22 тысяч человек возросло количество жертв от коронавируса. Зараженных насчитывается более 555 тысяч. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику заболевания.

США уже давно обогнали Италию по количеству жертв заболевания, вырвавшись в печальное лидерство.



Отмечается, что за все время в США после заражения COVID-19 выздоровели почти 33 тысячи человек. Было проведено свыше 2,8 миллиона тестов.

Коронавирусная инфекция была объявлена пандемией ВОЗ 11 марта. Стремительно распространившись из Китая в примерно 190 стран мира, она поразила 1,7 миллионов человек. Свыше 105 тысяч человек скончались.

В России количество заболевших коронавирусной инфекцией в России составляет 15 770 человек. Умерло 130 пациентов, выздоровели 1291. Случаи заболевания выявлены практически во всех регионах страны.