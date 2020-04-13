Дешевые аналоги: названы продукты, которые могут заменить имбирь

Имбирь является полезным, но вовсе не единственным полезным продуктом в плане повышения сопротивляемости организма инфекции. Так как на фоне ситуации с коронавирусом во многих регионах страны цены на эту пряность взлетели в пять, а то и в десять раз, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург перечислил дешевые аналоги, которые принесут здоровью не меньше пользы, чем имбирь.

«Первое, что помогает снизить вероятность заболевания, это фитонциды – летучие биологически активные вещества, эфиры, обычно с ними связан горький, острый, пряный вкус. Они разрушают вирусы. Кроме имбиря, фитонцидами очень богаты лук, чеснок, редис, редька, капуста», – отметил Михаил Гинзбург.

Также важное значение в борьбе с инфекцией имеет противовоспалительное действие растительных продуктов.

«Им обладает куркума. Куркуму в этом плане даже называют первым противовоспалительным продуктом. Такой эффект есть и в ягодах – смородина, черника, клюква, малина», – рассказал Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik.

По его словам, также необходимо употреблять в пищу продукты, богатые антиоксидантами. Например, болгарские перцы и томаты. Кстати, их совсем нет в имбире, пояснил врач-диетолог.

Однако доктор напомнил, что различные продукты лишь помогают бороться человеку с инфекцией, но никак не лечат ее. Для комплексного лечения требуются медицинские препараты, которые назначает врач. В Минздраве также отмечают, что самолечение может вызвать риск тяжелых осложнений заболевания. Глава ведомства Михаил Мурашко заявил, что народные средства, такие как употребление чеснока и напитков с лимоном или имбирем влияют на общее состояние иммунитета человека. Но они не идут ни в какое сравнение по эффективности с противовирусными препаратами.