В Москве из дома музыканта Антона Беляева украли миллион рублей

У музыканта Антона Беляева украли миллион рублей наличными из тумбочки в одной из спален в частном доме поселка Речник. Неизвестный пробрался в дом, когда музыкант был в Сочи. Дом не был оборудован охранной сигнализацией, поэтому вор успешно похитил средства. Но оставил отпечатки пальцев и попал на камеры видеонаблюдения.

«Ограбление было еще 28 февраля, когда музыкант был в Сочи. Беляев лично обращался в местный отдел полиции и заявил о краже крупной суммы денег», - передает слова источника в правоохранительных органах сайт «Комсомольской правды».

Сейчас по данному факту полиция проводит проверку. Личность похитителя установить пока не удалось, так как записи с камер видеонаблюдения плохого качества.

Антон Беляев получил известность после участия в проекте «Голос». Он дошел до полуфинала конкурса в команде Пелагеи. В феврале 2018 года в российских кинотеатрах прошла премьера фильма «Лед», композитором которой стал Антон Беляев. Также музыкант является основателем и фронтменом музыкального коллектива Therr Maitz.