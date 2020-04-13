ОПЕК+ раскрыл детали сделки по нефти

Во втором полугодии 2020 года страны ОПЕК+ снизят объем добычи нефти до 7,7 миллиона баррелей в сутки, после снижения на 9,7 миллиона в мае-июне. Об этом говорится в коммюнике альянса по итогам заключения новой сделки.

Далее до конца апреля 2022 года участники планируют сокращать добычу на 5,8 миллиона баррелей в сутки.

Россия снизит добычу на 2,5 миллиона баррелей в сутки из оговоренных 9,7 миллиона в мае-июне, ранее заявлял глава Минэнерго Александр Новак.

Сделка ОПЕК+ была заключена 12 апреля. Она предполагает, что с 1 мая страны-участницы будут снижать нефтедобычу примерно на 10 миллионов баррелей в сутки в мае–июне 2020 года. Новая сделка предполагает участие всех 23 стран.

Президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора поддержали достигнутую в рамках ОПЕК+ договоренность о поэтапном добровольном ограничении объема добычи нефти.

Напомним, 6 марта входящие в ОПЕК страны впервые за три года не смогли прийти к единому решению относительно совместных действий по стабилизации нефтяного рынка. На фоне новостей о срыве сделки ОПЕК цены на нефть резко упали, снизившись на 9%, и впервые с лета 2017 года дошли до $45,5 за баррель. Позднее Саудовская Аравия заявила о начале «ценовой войны», запланировав планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.