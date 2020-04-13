Для восстановления хозяйства и жизни: военные инженеры из России возвели понтонную переправу через Евфрат

Российские военные инженеры возвели понтонный мост через реку Евфрат. Это единственная переправа, которая в состоянии принять машины. Хотя ранее здесь было 12 мостов, но во время войны американская авиация уничтожила их.

Жители называют его «железной ниточкой» - он соединил две части из страны. Длиной всего сто метров от берега до берега, но представляет для местного населения огромное значение. Понтонный мост, который навели российские военные, стал необходимым звеном для транспортного сообщения всей Сирии. Например, работает рынок. Фермерские хозяйства на противоположном от города берегу реки были восстановлены после окончания боевых действий в регионе и там начали выращивать томаты, пшеницу, хлопок и другие сельскохозяйственные культуры. Овощи пользуется большим спросом, в городе, где еще толком не работают магазины.

Возрождается и сельское хозяйство. В апреле уже колоситься пщеница,в теплицах собирают на продажу свежие томаты.

«Как только бандиты ушли отсюда, мы получили возможность нормально работать и спокойно жить. Сирийские солдаты, ваша армия, подарили нам возможность спокойно жить и зарабатывать. Мы считаем, что дальше все будет лучше», - сказал фермер Абд Аль Кхай Шмаян.

Раньше на этих полях росла только шиока, местная колючка, которую могут есть только верблюды. А сейчас здесь пшеница.

«Возвратиться сюда, это самое лучшее, что можно придумать. У меня есть трактор и работа. Мои соседи живы и здоровы», - отметил тракторист Халил Абуль.

В деревне нет ни одного разрушенного дома. Все уже отстроились заново. Хотя соседний город Дейр-эз-Зор еще только начинает восстанавливаться. Местные жители говорят: это все благодаря русскому мосту. Не будь его – они не смогли бы жить на этой земле.