Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Ситуация в Сирии ТЕГИ

Для восстановления хозяйства и жизни: военные инженеры из России возвели понтонную переправу через Евфрат

Ирина Егорова
05:04 13.04.2020
Ранее здесь были мосты, которые разрушила американская авиация. Благодаря понтонной переправе удалось наладить сообщение и товарооборот с отдаленными уголками провинции Дейр-эз-Зор.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российские военные инженеры возвели понтонный мост через реку Евфрат. Это единственная переправа, которая в состоянии принять машины. Хотя ранее здесь было 12 мостов, но во время войны американская авиация уничтожила их.

Жители называют его «железной ниточкой» - он соединил две части из страны. Длиной всего сто метров от берега до берега, но представляет для местного населения огромное значение. Понтонный мост, который навели российские военные, стал необходимым звеном для транспортного сообщения всей Сирии. Например, работает рынок. Фермерские хозяйства на противоположном от города берегу реки были восстановлены после окончания боевых действий в регионе и там начали выращивать томаты, пшеницу, хлопок и другие сельскохозяйственные культуры. Овощи пользуется большим спросом, в городе, где еще толком не работают магазины.

Возрождается и сельское хозяйство. В апреле уже колоситься пщеница,в теплицах собирают на продажу свежие томаты.

«Как только бандиты ушли отсюда, мы получили возможность нормально работать и спокойно жить. Сирийские солдаты, ваша армия, подарили нам возможность спокойно жить и зарабатывать. Мы считаем, что дальше все будет лучше», - сказал фермер Абд Аль Кхай Шмаян.

Раньше на этих полях росла только шиока, местная колючка, которую могут есть только верблюды. А сейчас здесь пшеница.

«Возвратиться сюда, это самое лучшее, что можно придумать. У меня есть трактор и работа. Мои соседи живы и здоровы», - отметил тракторист Халил Абуль.

В деревне нет ни одного разрушенного дома. Все уже отстроились заново. Хотя соседний город Дейр-эз-Зор еще только начинает восстанавливаться. Местные жители говорят: это все благодаря русскому мосту. Не будь его – они не смогли бы жить на этой земле.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата12.04.2020, 11:03
В РФ 146 тысяч россиян с подозрением на коронавирус находятся под наблюдением врачей
Дата13.04.2020, 00:00
Венский вальс Победы: Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы об освобождении столицы Австрии
Дата11.04.2020, 13:25
РФС уведомил UEFA о готовности Петербурга принять матчи ЕВРО в 2021 году
Дата10.04.2020, 14:54
Ствол длинный, жизнь короткая: противотанковые ружья против армады вермахта
Дата13.04.2020, 00:00
Венский вальс Победы: Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы об освобождении столицы Австрии
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Ситуация в Сирии
05:04 В стране и мире
Видео
Для восстановления хозяйства и жизни: военные инженеры из России возвели понтонную переправу через Евфрат
22:00 В стране и мире
Террористы обстреляли населенный пункт в провинции Латакия
06:59 В стране и мире
Видео
Возле отвоеванной у боевиков трассы Дамаск - Алеппо начали выращивать урожай
17:35 В стране и мире
Замминистры иностранных дел РФ и Турции обсудили договоренности по Идлибу
10:06 В стране и мире
У оставшихся в «Рукбане» в случае эпидемии COVID шансов выжить почти нет
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
06:00 В стране и мире
Видео
Российские специалисты РХБ защиты провели дезинфекцию военного госпиталя в сербском городе Ниш
05:31 В стране и мире
Видео
На западе Москвы горит жилой дом
05:14 В стране и мире
Видео
Кадры подготовки исторической техники ЦВО к параду Победы
05:04 В стране и мире
Видео
Для восстановления хозяйства и жизни: военные инженеры из России возвели понтонную переправу через Евфрат
05:00 Армия
Видео
Певец Аль Бано поблагодарил военнослужащих РФ за помощь в борьбе с коронавирусом
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
В Москве полиция оштрафовала за нарушение самоизоляции повисшего на 15 этаже мужчину
Видео
Ансамбль Александрова исполнил шедевры итальянской музыки в поддержку охваченной коронавирусом Италии
Видео
Никто не препятствовал: новые кадры побега из психбольницы в Иркутске
Буланова подтвердила, что находится в реанимации
Мошенники начали рассылать фальшивые уведомления о штрафах за нарушение карантина
Иммунолог назвал альтернативу маскам против коронавируса
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.