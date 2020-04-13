Японские медики нашли препарат, который блокирует коронавирус

Японские медики предварительно выяснили, что препарат под названием нелфинавир блокирует размножение коронавируса. Результаты ученых опубликованы на портале bioRxiv.

Нелфинавир используется для лечения вируса иммунодефицита человека. Изучив влияние девяти подобных препаратов на частицы нового коронавируса, исследователи нашли закономерность в применении нелфинавира и снижении репликационной активности возбудителя COVID-19.

Однако медики подчеркнули, что проверенного средства против коронавирусной инфекции еще не изобрели, поэтому необходимо тестировать эффективные противовирусные препараты.

Ранее в Федеральном медико-биологическом агентстве сообщили, эффективным в борьбе с коронавирусом является противомалярийный препарат «Мефлохин». Также больных пациентов в России начали переливанием плазмы крови от доноров, которые вылечились от коронавирусной инфекции. В Москве подобную процедуру провели уже семи инфицированным коронавирусом.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, количество заболевших коронавирусной инфекцией в России составляет 15 770 человек. Умерло 130 пациентов, выздоровели 1291.