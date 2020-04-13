Путин поручил рассмотреть возможность поддержки сервисов доставки еды
Рассмотреть возможность поддержки и развития сервисов он-лайн доставки еды глава государства поручил кабинету министров.
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По итогам встречи с представителями предпринимательского сообщества, состоявшегося 26 марта, президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение кабинету министров поддержать развитие сервисов он-лайн заказов и доставки готовой еды в интернете.
«Рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки готового общественного питания, в том числе посредством частичного субсидирования субъектам малого и среднего предпринимательства стоимости доставки», - говорится в сообщении.
Данная возможность должна быть предоставлены он-лайн сервисам в период распространения в РФ коронавирусной инфекции. Правительство должно исполнить поручение в срок до 15 мая.