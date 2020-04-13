Названо число находящихся на домашнем лечении от COVID-19 москвичей

Более шести тысяч человек находится на домашнем лечении от коронавируса в Москве, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

Врачи круглосуточно консультируют пациентов, обсуждают симптомы и дают рекомендации. При этом такие пациенты в обязательном порядке подписывают информированное согласие о том, что они обязуются не выходить из дома и соблюдать предписания врачей.

«Сейчас лечение на дому проходят более 6 тысяч человек. При этом число случаев ухудшения состояния пациентов, лечащихся дома, минимально. Если такое все же происходит, пациенты обязательно госпитализируются», - говорится в сообщении.

Также в ведомстве сообщили, что за прошедшие два с половиной месяца в Москве сделано более 315 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию, которые были проведены не только прибывшим из-за рубежа, а людям старше 65 лет с признаками ОРВИ.

На сегодняшний день в нашей стране зафиксировано 18328 случаев COVID-19, из них 2558 случаев заболевания за последние сутки. 1470 человек выздоровело, 148 россиян умерло.