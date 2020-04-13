В круглосуточном режиме: многофункциональные медцентры строят около 10 тысяч человек

В Министерстве обороны России создают сеть многофункциональных военных медицинских центров по всей стране в кратчайшие сроки. Здания возводятся с опережением сроков от Калининграда до Камчатки.

В строительстве многофункциональных медицинских центров, возводимых в 15 регионах России, задействовано уже около 10 тысяч рабочих. На 16 объектах ежедневно прибавляется по 600 человек.

Строительство медицинских центров ведется специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России с участием инженерных и железнодорожных войск. Работы на всех площадках ведутся в круглосуточном режиме в три смены.

Также организована бесперебойная поставка строительных материалов. Особая логистическая схема выстроена для обеспечения возводимого центра в Калининграде, куда доставка осуществляется морским и авиационным сообщением. В Хабаровск и Петропавловск-Камчатский часть спецтехники доставляется ботами военно-транспортной авиации ВКС России. К настоящему времени совершенно 15 самолетовылетов в ходе которых доставлено около 800 тонн различных грузов.

Каждый центр будет укомплектован самым современным оборудованием. Завершение строительства позволит обеспечить необходимой специализированной медицинской помощью пациентов из числа как военнослужащих, так и в случае необходимости гражданского населения.