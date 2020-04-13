Банк ВТБ одобрил кредитные каникулы на сумму в 160 миллиардов рублей

Банк ВТБ одобрил кредитные каникулы для малых предприятий на сумму в 160 миллиардов рублей. Об этом сообщил Владимиру Путину глава организации Андрей Костин.

Костин также проинформировал главу государства о том, что ВТБ запустил собственные программы поддержки предприятий, которым предоставляется отсрочка по платежам сроком до шести месяцев.

Владимир Путин обратил особое внимание на необходимость поддержки компаний малого и среднего бизнеса, а также упрощения ряда процедур - реального, а не на словах - подчеркнул президент.