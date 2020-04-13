«Олимпийское спокойствие»: ведущий «Звезды» рассказал о строительстве военных госпиталей Минобороны РФ

Ведущий программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» Алексей Егоров рассказал о профессионализме строителей, возводящих инфекционные госпитали Министерства обороны РФ, и их руководителей. По его словам, приезжая туда со съемками, он всегда встречал невозмутимых людей, от и до знающих свое дело.

«Каждый раз, когда мы приезжаем на объект и говорим с начальниками строящихся госпиталей, поражает их олимпийское спокойствие – они все понимают, что делать и как делать. Они отправили всех врачей на доподготовку. Про это мало говорят», - поделился Егоров в студии «Открытого эфира».

Журналист также отметил, что госпитали строятся с прицелом на то, чтобы уже на следующий день после окончания стройки в них могли попасть первые пациенты.

«Подразумевается, что только сдали - уже заходят пациенты», - рассказал ведущий.

Отметим, военный медицинский центр, строящийся для больных коронавирусной инфекцией в Нижнем Новгороде, недавно получил томограф, аппараты искусственной вентиляции легких и другое медицинское оборудование. В настоящее время вся необходимая аппаратура доставлена, а медицинский персонал приступил к установке.