МЧС развернуло мобильный госпиталь под Мурманском в связи с очагом коронавируса
Режим ЧС введен в поселке Белокаменка Мурманской области на объекте строительства крупнотоннажных сооружений. Там зафиксировано сразу более половины инфицированных COVID-19 из общего числа зараженных в регионе.
Как сообщили в областном оперативном штабе, на стройке диагноз коронавируса подтвердился у 79 рабочих. По просьбе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, недалеко от объекта строительства сотрудники МЧС на специальной площадке развернули аэромобильный госпиталь, который оснастят десятью аппаратами ИВЛ.
«Это необходимо для того, чтобы сконцентрировать необходимые медицинские усилия, инфраструктуру в случае, если она потребуется, чтобы оказывать медпомощь больным средней тяжести и тяжелым», - пояснил губернатор Чибис.
Всего в регионе подтверждено 128 случаев заражения коронавирусом, из которых только один человек находится в тяжелом состоянии. У остальных инфицированных динамика течения болезни положительная.