МЧС развернуло мобильный госпиталь под Мурманском в связи с очагом коронавируса

Режим ЧС введен в поселке Белокаменка Мурманской области на объекте строительства крупнотоннажных сооружений. Там зафиксировано сразу более половины инфицированных COVID-19 из общего числа зараженных в регионе.

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Как сообщили в областном оперативном штабе, на стройке диагноз коронавируса подтвердился у 79 рабочих. По просьбе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, недалеко от объекта строительства сотрудники МЧС на специальной площадке развернули аэромобильный госпиталь, который оснастят десятью аппаратами ИВЛ.

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«Это необходимо для того, чтобы сконцентрировать необходимые медицинские усилия, инфраструктуру в случае, если она потребуется, чтобы оказывать медпомощь больным средней тяжести и тяжелым», - пояснил губернатор Чибис.

Всего в регионе подтверждено 128 случаев заражения коронавирусом, из которых только один человек находится в тяжелом состоянии. У остальных инфицированных динамика течения болезни положительная.