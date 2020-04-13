В Москве отменен салют на Поклонной горе в честь освобождения Вены
Праздничное мероприятие должно было состояться сегодня вечером в честь юбилея освобождения столицы Австрии от немецко-фашистских захватчиков.
© Фото: Гора Komsomolskaya Pravda Global Look Press
Праздничный салют, который был запланирован на сегодня, 13 апреля, на Поклонной горе в Москве, не состоится. Такое решение приняли в руководстве Министерства обороны РФ.
Красочное вечернее мероприятие должно было пройти в честь памятной даты освобождения столицы Австрии от немецко-фашистских захватчиков.
Как пояснили в главном военном ведомстве РФ, данная мера введена в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции в Москве и режимом повышенной готовности и ограничений на передвижение граждан и транспорта. Последний вводится в столице с 15 апреля.