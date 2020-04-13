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Около пяти тысяч россиян планируется вывезти из-за рубежа в ближайшие дни

Ирина Егорова
02:14 13.04.2020
Планируется осуществить рейсы из Амстердама, Подгорицы, Антальи, Стамбула, Гоа, Рима, Нью-Йорка, Денпасара и Мадрида в Москву.
Около пяти тысяч россиян планируется вывезти из-за рубежа в ближайшие дни
© Фото: Komsomolskaya Pravda globallookpress

В ближайшие несколько дней из-за рубежа вернуться около пяти тысяч российских граждан, сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций..
 
Согласно сообщению ведомства, планируется осуществить рейсы из Амстердама, Подгорицы, Антальи, Стамбула, Гоа, Рима, Нью-Йорка, Денпасара и Мадрида (рейс сделает промежуточную остановку в Санкт-Петербурге) в Москву.
 
12 апреля рейсами авиакомпании «Аврора» в Хабаровск и Владивосток из Сеула вернулись россияне, ранее заблокированные за рубежом. Также вылетел рейс из Бангкока в Красноярск. Всем вернувшимся из-за границы предстоит пройти двухнедельный карантин.

Всего с 20 марта в Россию из иностранных государств вернулись более 165 тысяч человек.

Напомним, что на эвакуацию могут претендовать россияне, выехавшие из страны после 1 января 2020 года. В МИД РФ сообщили, что оказывают материальную помощь оставшимся за рубежом россиян. 

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