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Истина не в вине: эксперт оценил «профилактику» с помощью алкоголя при COVID-19

Анна Берестовая
03:27 01.04.2020
Специалист порекомендовала во время пандемии увеличить потребление фруктов, овоще и воды.
Истина не в вине: эксперт оценил «профилактику» с помощью алкоголя при COVID-19
© Фото: pixabay.com

Врач-нарколог Анастасия Игнатова прокомментировала популярное мнение о пользе алкогольных напитков для профилактики коронавирусной инфекции.

По ее словам, это полное заблуждение и спиртное, напротив, пагубно воздействует на человеческий иммунитет, что увеличивает риск заражения. Об этом пишет газета «Вечерняя Москва».

Эксперт добавила, что алкоголь любого вида не способен помочь даже в защите от обычных сезонных болезней.

«Защищаться от респираторных вирусных инфекций с помощью алкогольных напитков не получится», - подчеркнула Игнатова.

Употребление спиртного может быть полезно только против некоторых кишечных инфекций, возбудителей которых можно нейтрализовать бокалом вина, сопровождающим трапезу. При этом, полностью обеззаразить организм таким образом не выйдет, так как для борьбы со всеми болезнетворными микробами необходима слишком высокая концентрация алкоголя.

Врач заметила, что спиртное не сможет помочь в период вспышки коронавируса, а лишь навредит здоровью. Во время самоизоляции следует от него отказаться и начать пить в больших объемах простую воду. Также Игнатова посоветовала есть больше овощей и фруктов, а алкоголю оставить роль антисептического средства.

Незадолго до этого, ВОЗ порекомендовал прекратить употребление алкоголя в условиях распространения COVID-19.

Уже стало известно, что в период самоизоляции ограничение на продажу спиртных напитков будет осуществляться в Республике Карелия.

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