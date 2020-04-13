Мишустин назвал приоритетные задачи в борьбе с коронавирусом
Поддержать малый и средний бизнес дополнительной налоговой отсрочкой, обеспечить заболевших достаточным количеством больничных коек, а медиков поощрить финансово - такие задачи назвал приоритетными на совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин.
Премьер-министр РФ отметил, что в правительстве максимально быстро прорабатывают нормативные акты, необходимые для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
«Подписали распоряжение правительства о передаче регионам коечного фонда федеральных клиник, которое определяет, какие медицинские организации будут помогать заболевшим коронавирусом. Главы субъектов федерации должны в кратчайшие сроки подготовить нормативные документы, чтобы направлять туда пациентов», - отметил глава правительства.
Известно, что по поручению президента Российской Федерации правительство уже подписало постановление о выделении 50 миллиардов рублей, которые пойдут на дополнительные выплаты медикам.