СК РФ проверяет данные об отравившемся чистящим средством ребенке в Подмосковье
Девочка прокусила бутылку с чистящим средством со шкафа в ванной и попала в больницу, сообщили СМИ.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Следователи СК РФ по Московской области проверяют информацию о происшествии в Красногорске. По сообщениям интернет-СМИ, годовалая девочка отравилась средством для чистки труб после того, как прокусила бутылку с химической жидкостью, которая попалась ей в шкафу в ванной комнате.
Как сообщили в следственном управлении, ссылаясь на данные журналистов, ребенок был доставлен на автомобиле скорой помощи из Красногорска в одну из московских больниц. Там девочке диагностировали химический ожог ротоглотки, полученный в результате отравления средством для чистки труб
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.