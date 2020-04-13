СК РФ проверяет данные об отравившемся чистящим средством ребенке в Подмосковье

Следователи СК РФ по Московской области проверяют информацию о происшествии в Красногорске. По сообщениям интернет-СМИ, годовалая девочка отравилась средством для чистки труб после того, как прокусила бутылку с химической жидкостью, которая попалась ей в шкафу в ванной комнате.

Как сообщили в следственном управлении, ссылаясь на данные журналистов, ребенок был доставлен на автомобиле скорой помощи из Красногорска в одну из московских больниц. Там девочке диагностировали химический ожог ротоглотки, полученный в результате отравления средством для чистки труб

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.