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СК РФ проверяет данные об отравившемся чистящим средством ребенке в Подмосковье

Валентина Пескова
20:20 13.04.2020
Девочка прокусила бутылку с чистящим средством со шкафа в ванной и попала в больницу, сообщили СМИ.
СК РФ проверяет данные об отравившемся чистящим средством ребенке в Подмосковье
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Следователи СК РФ по Московской области проверяют информацию о происшествии в Красногорске. По сообщениям интернет-СМИ, годовалая девочка отравилась средством для чистки труб после того, как прокусила бутылку с химической жидкостью, которая попалась ей в шкафу в ванной комнате.

Как сообщили в следственном управлении, ссылаясь на данные журналистов, ребенок был доставлен на автомобиле скорой помощи из Красногорска в одну из московских больниц. Там девочке диагностировали химический ожог ротоглотки, полученный в результате отравления средством для чистки труб

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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