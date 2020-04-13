Глава минобороны Белоруссии и посол РФ обсудили подготовку к 75-летию Победы

Вопросы подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в ходе телефонного разговора обсудили глава министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин и посол РФ Дмитрий Мезенцев . Телефонный разговор состоялся 10 апреля по инициативе российской стороны.

Как отметили в пресс-службе белорусского военного ведомства, российская сторона затронула вопросы участия посла России, атташе по вопросам обороны и российских дипломатов в церемонии передачи земли с мест захоронений советских воинов в Храме Всех Святых, которая состоится 30 апреля. А также в торжественных мероприятиях в Брестской крепости 22 июня.

Стороны подтвердили готовность продолжать военно-мемориальную работу, которая является важным элементом двустороннего взаимодействия.

«Такая многоплановая деятельность, призванная содействовать сохранению исторической правды о подвиге народа, победившего фашизм, должна вестись последовательно и поступательно», - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе также добавили, что в ходе разговора был обсужден и ряд других вопросов российско-белорусского сотрудничества.