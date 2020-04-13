Врач-инфекционист объяснил, как у россиян еще в 2019 году мог появиться иммунитет к коронавирусу

Врач-инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков в студии программы «Открытый эфир» на «Звезде» ответил на вопрос, могли ли в действительности несколько миллионов россиян переболеть коронавирусом еще осенью 2019 года, перенеся его «на ногах» и выработав к нему иммунитет. По его словам, уверенно говорить о том, так ли обстояли дела, сейчас невозможно.

«У нас инфекция была уже с февраля. Мы не знаем, сколько было скрытых контактов, и иммунитет уже мог выработаться за это время - через две недели антитела уже положительные. Мы понимаем, что не 100% населения обследованы, что есть случаи скрытых контактов, которые мы сейчас и просим изолировать. Если бы мы переболели осенью, картина была бы совершенно другая, в том числе и по летальности», - заявил Тимаков.

Ранее врач назвал простой способ укрепить иммунитет в условиях пандемии коронавируса. Кардиолог Владимир Хорошев порекомендовал россиянам использовать настойку прополиса, так как она эффективно действует на иммунную систему.