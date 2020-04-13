В России разработали новый препарат от коронавируса

Новый препарат для лечения коронавируса разработали в России. Как доложил министр здравоохранения Михаил Мурашко президенту РФ Владимиру Путину во время совещания, данный препарат уже тестировался в ряде стран зарубежными коллегами, и сейчас создан его полноценный отечественный аналог.

«Российская компания произвела первую партию данного лекарственного средства для клинических испытаний. Мы ждем, что сегодня она внесет пакет документов экспертами. В течение короткого времени будут оценены доклинические исследования», - отметил Мурашко.

Клинические испытания препарата, по словам министра, начнутся не позднее, чем через 10-12 дней. При этом министерство введет риски дефицита некоторых препаратов для лечения COVID-19. Cейчас, доложил Мурашко, установлены лимиты по 17 лекарственным препаратам, остатки которых необходимо держать на контроле, реагируя на снижение их запасов.

На сегодняшний день в нашей стране зафиксировано 18328 случаев COVID-19, из них 2558 случаев заболевания за последние сутки. 1470 человек выздоровело, 148 россиян умерло.