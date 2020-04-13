Медики, участвующие в борьбе с коронавирусом, смогут бесплатно парковаться в Москве

В столице страны с сегодняшнего дня врачи и медперсонал, участвующие в работе с больными COVID-19, смогут парковать свои автомобили бесплатно. Такую информацию сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что власти города осознают, насколько большой и тяжелый труд требуется в настоящее от медиков. Со своей стороны, они могут лишь приложить все усилия, чтобы облегчить работу специалистов. Для поддержки медицинских работников заведений, принимающих коронавирусных пациентов, им будет обеспечена возможность бесплатной парковки.

«Мы прекрасно понимаем, что основная нагрузка сейчас ложится на медицинских работников», - подчеркнула Ракова.

Списки сотрудников, имеющих право не оплачивать парковку, уже направлены в Департамент транспорта города. Сами медработники могут заниматься своей деятельностью и не отвлекаться на дополнительные формальности.

В случае, если у работника медицинской сферы появятся вопросы, касающиеся парковки, он сможет позвонить и узнать все необходимое по телефону горячей линии Департамента здравоохранения Москвы.

Ранее правительство России выделило около 50 миллиардов рублей, которые пойдут на поддерживающие выплаты медикам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией.