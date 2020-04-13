Лукашенко пообещал, что в Белоруссии никто не умрет от коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил граждан своей страны, что никто из них не умрет от коронавируса. Лидер соседнего государства пояснил, что в его стране уже найдена комбинация лекарственных препаратов для лечения COVID-19, чтобы спасать людей.

«Мы за каждого человека будем не бороться, а сражаться. И если этот человек не опустил руки, он обязательно выздоровеет», - цитирует белорусского лидера его пресс-служба.

По словам Лукашенко, у всех, кто умер в его стране от инфекции коронавируса, были острая сердечно-сосудистая недостаточность, дыхательная легочная недостаточность, а также сахарный диабет. Президент Белоруссии добавил, что, «поддавшись коронавирусному психозу», многие пациенты в больницах опускают руки и прекращают бороться за жизнь.

На сегодняшний день в Белорусcии инфицированы COVID-19 2 919 человек. С начала эпидемии умерли не менее 26 пациентов.