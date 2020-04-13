Космонавты с МКС выразили благодарность главврачу Коммунарки

Космонавты Роскосмоса, находящиеся в настоящий момент на борту МКС, обратились по видеосвязи к главному врачу больницы в Коммунарке Денису Проценко. Они высказали ему слова благодарности и поддержки, показав тем самым, что его работу ценят даже в космосе.

Космонавт Олег Скрипочка назвал деятельность Проценко настоящим подвигом и сказал, что с таким лидером противостояния вирусу членам экипажа не страшно за своих родных, близких и сограждан, оставшихся на Земле.

«Уверены, что к нашему возвращению мы сможем пожать вам руку без перчаток», - заметил космонавт Анатолий Иванишин.

Он пожелал врачу сил и здоровья, выразив искреннюю благодарность за его деятельность в непростое для планеты время.

Ранее, 31 марта, у главврача московской больницы было подтверждено инфицирование коронавирусом. Болезнь у врача с начала заражения протекала не в тяжелой форме.