Осторожно, мошенники: в МВД рассказали о преступных схемах выдачи пропусков для выхода на улицу

Цифровые пропуска, которые с 15 апреля следует получать москвичам для выхода на улицу или передвижения на личном автотранспорте в связи с введенным режимом самоизоляции из-за COVID-19, можно получить только на сайте мэра Москвы, по SMS или в справочной службе правительства. Все остальные способы являются мошенническими, предупредили в Департаменте информационных технологий Москвы.

В частности, в различных социальных сетях уже появились предложения по оформлению пропусков, которые исходят от автоматизированных систем - ботов. Поэтому москвичам следует быть вдвойне бдительными и не доверять иным ресурсам, кроме официальных. Единственный способ не стать жертвой преступников, пояснил бывший оперативный сотрудник РУОП МВД России Михаил Игнатов, получать допуск на выход только на вышеобозначенных государственных ресурсах.

Мошенников официально действовать никто не уполномочил. Передавать личные данные ни при каких обстоятельствах нельзя, кто бы вам ни давал ссылки на якобы проверенные ресурсы. Могут сказать, мол, на портале mos.ru надо в очереди стоять, а мы за небольшую плату выдадим пропуск, который будет действовать весь период карантина. Знайте, что это мошенники. Не надо вестись ни на какие предложения. К слову: за получение цифрового пропуска гражданам ничего не надо платить, пропуск выдается бесплатно», - цитирует экс-оперативника радио Sputnik.

Сотрудники ГИБДД, в связи в вводимой проверкой цифровых пропусков на въездах в Москву и на территории города с 15 апреля, предупредили водителей и их пассажиров о возможных затруднениях движения на дорогах. Поэтому планировать поездку и оформлять пропуска следует заблаговременно.