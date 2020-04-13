Попова назвала очаги заражения коронавирусом в РФ

Из 74 вспышек коронавируса в российских регионах 55% являются очагами в лечебных учреждениях. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выразив сожаление данной статистикой.

«Здесь мы тоже активно работаем с тем, чтобы не нарушить и работу лечебных учреждений, и вместе с тем обеспечить безопасность», - отметила она в ходе совещания с президентом РФ по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что следующие недели во многом станут определяющими в развитии коронавирусной ситуации на территории страны.