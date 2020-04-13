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«Время тает»: Путин призвал регионы эффективнее готовиться к борьбе с COVID-19

Анна Берестовая
17:55 13.04.2020
В регионах РФ динамика эпидемии коронавируса примерно на три-четыре недели отстает от ситуации в столице.
«Время тает»: Путин призвал регионы эффективнее готовиться к борьбе с COVID-19
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Регионы России еще имеют немного времени на противостояние COVID-19 в запасе, но этот ресурс начинает уходить все быстрее и быстрее. Такое заявление сделал глава государства Владимир Путин.

Он обозначил, что по сравнению с Москвой ситуация в других регионах страны отстает на три-четыре недели. Тем не менее нельзя расслабляться, ведь это время «может быстро таять». Запас, имеющийся у них сегодня в преимуществе, ни в коем случае нельзя потратить впустую.

«Он должен быть использован самым эффективным образом», - подчеркнул президент на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

В ходе этого же совещания лидер страны еще раз напомнил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией еще не был пройден в России, причем не пройден он даже на территории столицы.

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