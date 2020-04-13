Дети Минусинска нарисовали рисунки в поддержку медиков

В конце второго месяца весны, 28 апреля, сотрудники скорой помощи будут отмечать свой профессиональный праздник. Этот год стал для них особенным, так как вместе с другими медработниками они встали на передовой борьбы с заболеванием, распространившимся по миру.

Чтобы поддержать героев в непростое время и поблагодарить их за спасение жизней и самоотдачу в такой важной сейчас работе, воспитанники детского дома в городе Минусинске нарисовали медикам, диспетчерам, водителям и всем занятым в этой сфере поздравления на бумаге. Подарочные рисунки были сделаны в рамках проекта Центра поддержки гражданских инициатив.

Директор детского дома Лариса Девятова от лица всего заведения поздравила всех занятых в сфере обеспечения скорой помощи населению работников, понадеявшись, что они обязательно увидят рисунки детей и прочувствуют посыл, который в них закладывался.