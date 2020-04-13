В Google объяснили блокировку видео с обращением Путина

Видеоролик с первым обращением президента РФ Владимира Путина к нации, которое он сделал 25 марта, был заблокирован на YouTube-канале НТВ по ошибке.

«В условиях ограниченных ресурсов было принято ошибочное решение. Видео восстановлено» , - пояснили РИА Новости в пресс-службе компании Google.

Известно, что видеообращение президента набрало более двух миллионов просмотров.

Также в субботу YouTube удалил, а затем восстановил интервью главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко журналисту канала RT Антону Красовскому. В этом случае в компании также сослались на произошедшую ошибку.