«Надругательство над святыми вещами»: Мединский о сносе памятника маршалу Коневу в Праге

Группа трусов и мерзавцев снесла памятник маршалу Коневу, именно тому маршалу, который приказал не обстреливать Прагу из тяжелых орудий, заявил в интервью журналистам «Звезды» помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский.

«Весь этот список в полном составе я направлю в Следственный комитет, чтобы возбужденное им дело было не абстрактным, а привязано к конкретным фамилиям негодяев, которые вот так относятся к нашей общей истории и общей памяти», - рассказал помощник президента РФ.

Мединский уточнил, что люди, которые произвели подобные действия, являются по российскому закону преступниками. Если результат проведенного расследования покажет личную вину людей, голосовавших за снос памятника, организовавших этот демонтаж, кичащихся этим публично, значит, Россия должна преследовать этих людей по всей строгости российских законов, заявил председатель РВИО.

«Для этого имеются соответствующие механизмы, Интерпол. И надо быть в этом последовательными, перестать прощать надругательства над самым святым, что у нас есть. Может быть, тогда люди будут относиться к собственным действиям осторожнее, задумываться о последствиях», - добавил Владимир Мединский.

Третьего апреля власти Праги приняли решение о сносе памятника российскому военачальнику, располагавшегося на Межригадной площади, а уже через неделю СК РФ возбудил уголовное дело в связи с демонтажем памятника маршалу Коневу.