В ГИБДД предупредили о пробках в столице в связи с проверкой пропусков

Сотрудники ГИБДД на въездах в Москву и на территории города с 15 апреля будут проверять наличие специальных цифровых пропусков у водителей и пассажиров автотранспорта.

Дорожная полиция Москвы предупредила, что в связи с данными мерами безопасности, предпринятыми в связи с предупреждением распространения инфекции COVID-19, на дорогах возможны затруднения в движении автотранспорта.

«Пожалуйста, заблаговременно оформляйте цифровые пропуска. Благодарим тех, кто относится с пониманием к сложившимся обстоятельствам. Берегите себя и своих близких», - говорится в сообщении ГИБДД.

Правоохранители призывают заранее планировать время своей поездки и без крайней необходимости не покидать жилище.