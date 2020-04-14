Опережая конкурентов: названы главные преимущества российских многоцелевых вертолетов

В России вскоре появятся новые многоцелевые вертолеты. Разнообразный опыт РФ в применении различных типов машин указывает на целесообразность их применения.

Одним из таких многоцелевых вертолетов может стать Ка-62, разработанный в ОАО «Камов». Впервые в мире на него установлена система управления общевертолетным оборудованием: специальный электронный комплекс связывает пилотов с наземными пунктами управления по нескольким каналам и ведет постоянный прием сигналов на аварийной частоте. Ка-62 планируется использовать в поисково-спасательных работах в горной местности и при патрулировании морских акваторий.

Как отметил военный эксперт Алексей Леонков в эфире программы «Скрытые угрозы» на телеканале «Звезда», в случае его поступления на вооружение, вертолет сразу же займет свое место.

«Понятное дело, что все корабли, которые сейчас строятся в Крыму, это универсальные десантные корабли, получат его в качестве боевой единицы», - заявил специалист.

На данный момент основными покупателями российских вертолетов являются Индия и Иран. Многоцелевые машины планируется также использовать и на суше, и на море.

Ярким представителем российских многоцелевых ударных вертолетов является еще один «продукт» бюро Камова - Ка-52 «Аллигатор». Он способен работать в дневных и ночных условиях, а также легко менять комплектацию в зависимости от поставленной задачи.

На «Аллигатор» можно установить различные типы управляемых и неуправляемых ракет. И общая масса вооружений может достигать 2 800 килограммов. По мощности двигателей Ка-52 занимает лидирующее место среди остальных моделей этого списка.

Основным конкурентом «Аллигатора» считается вертолет США «Апач», четырехдверный вариант которого еще с середины 1980-х годов был главным ударным вертолетом ВС США и использовался практически во всех военных конфликтах, начиная с Афганистана, заканчивая Ираком и Сирией.

Между тем, по информации компании «Вертолеты России», в настоящее время конструкторские бюро Миля и Камова работают над совместным проектом нового перспективного скоростного боевого вертолета.

Инженерам предстоит решить задачу создания абсолютно новых материалов и конструкции боевой машины, которая будет работать при значительных нагрузках. Ожидается, что крейсерская скорость создаваемого ударного вертолета превысит 400 километров в час, а максимальная будет достигать 500 километров в час. Это означает, что конкуренты у такого вертолета появятся не скоро.