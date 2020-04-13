Голикова: Москва первой получит тесты на выявление антител к COVID-19

В Москву поступят первые в стране тесты на выявление в крови пациентов антител к коронавирусной инфекции. Об этом рассказала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

«На прошлой неделе в пятницу зарегистрирована ИФА тест-система, которая позволяет определить наличие антител в популяции», - сообщила она на совещании с Владимиром Путиным, посвященном обсуждению санитарно-эпидемиологической обстановки в России.

Такие тест-системы, производящие иммуноферментный анализ, позволяют определить, перенес ли человек, делающий анализ, коронавирус ранее или нет.

Голикова отметила, что данные тесты в первую очередь будут распространяться в Москве и пойдут прежде всего на проверку работников медицинской сферы.

Столица страны, Подмосковье и города с населением более миллиона человек, по заявлению президента Владимира Путина, в настоящий момент считаются зонами повышенного риска для распространения COVID-19.