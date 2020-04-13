Космонавты с МКС призвали россиян не выходить из дома

Российские космонавты с борта Международной космической станции записали обращение к россиянам, в котором призвали соотечественников не нарушать режим самоизоляции. Видео опубликовал в своем Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Сейчас многие шутят, что мы здесь, на орбите, находимся в самом безопасном от коронавируса месте на планете, но и у каждого в доме может быть такое место, если вы будете соблюдать режим самоизоляции. Это нужно вам, это нужно нам, и это очень нужно врачам», - сказал космонавт Олег Скрипочка.