Путин: пик эпидемии COVID-19 не пройден

Президент РФ Владимир Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса в нашей стране не пройден. То же самое касается и Москвы.

«Поэтому меры, которые введены городскими властями, считаю оправданными. Важно, чтобы все технические, административные вопросы были до конца отработаны и функционировали эффективно, чтобы это не создавало дополнительных проблем для граждан», - подчеркнул он.

Российский лидер отметил, что в России очень много проблем, поэтому нельзя расслабляться. Что же касается самой борьбы с COVID-19, то Путин призвал не создавать дополнительных проблем для граждан.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что если меры по борьбе с коронавирусом не будут доделаны вовремя, то это будет рассматриваться как преступная халатность.