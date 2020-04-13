Путин: пик эпидемии COVID-19 не пройден
Путин призвал не создавать дополнительных проблем для граждан в ходе борьбы с пандемией.
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса в нашей стране не пройден. То же самое касается и Москвы.
«Поэтому меры, которые введены городскими властями, считаю оправданными. Важно, чтобы все технические, административные вопросы были до конца отработаны и функционировали эффективно, чтобы это не создавало дополнительных проблем для граждан», - подчеркнул он.
Российский лидер отметил, что в России очень много проблем, поэтому нельзя расслабляться. Что же касается самой борьбы с COVID-19, то Путин призвал не создавать дополнительных проблем для граждан.
Кроме того, глава государства подчеркнул, что если меры по борьбе с коронавирусом не будут доделаны вовремя, то это будет рассматриваться как преступная халатность.