Путин: обстановка с коронавирусом в стране меняется быстро и не в лучшую сторону

Президент России Владимир Путин заявил, что следующие недели во многом станут определяющими в развитии коронавирусной ситуации на территории страны.

Глава государства отметил, что обстановка с заболеванием сегодня нестабильна. Цифры изменяются каждый день, причем изменения эти пока не в лучшую сторону.

«Увеличивается число заболевших людей, причем все больше случаев именно тяжелого протекания болезни», - рассказал президент в пятницу, 10 апреля, на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

Лидер страны обозначил, что предпринимаемые государством действия должны быть организованы оптимальным образом. При их планировании необходимо учитывать все факторы развития быстро меняющейся ситуации с болезнью. Также он подчеркнул, что профилактические меры на местах должны иметь достаточные масштабы.

«Что называется, с запасом и с учетом всех факторов», - охарактеризовал Путин ожидаемую активность властей.

За последние сутки в стране было зафиксировано 2 558 случаев заражения новым коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших на территории РФ достигло 18 328 человек, из которых 148 скончались, а 1 470 выздоровели. Вспышка заболевания не дошла лишь до трех регионов России.