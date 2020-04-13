Путин назвал территории повышенного риска в РФ для распространения коронавируса
Как отметил президент Российской Федерации, к таким зонам относятся столица России, Подмосковье и города миллионники.
© Фото: Komsomolskaya Pravda
|
Путин назвал территории повышенного риска в РФ для распространения коронавируса
Как отметил президент Российской Федерации, к таким зонам относятся столица России, Подмосковье и города миллионники.
© Фото: Komsomolskaya Pravda
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
12.04.2020, 11:03
В РФ 146 тысяч россиян с подозрением на коронавирус находятся под наблюдением врачей
13.04.2020, 08:11
«Терминаторы» нанесли удар по бронетехнике «врага» в Амурской области: кадры учений
11.04.2020, 13:25
РФС уведомил UEFA о готовности Петербурга принять матчи ЕВРО в 2021 году
13.04.2020, 14:02
Бомбардировщик Пе-2: смертоносная «Пешка» войны
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
|
ХРОНИКА
Коронавирус
15:56 В стране и мире
Путин назвал территории повышенного риска в РФ для распространения коронавируса
15:43 В стране и мире
Путин призвал устранить нехватку медицинских средств защиты от коронавируса
15:42 В стране и мире
В ВОЗ рассказали, как сократить пик заболеваемости коронавирусом в России
15:17 В стране и мире
«Не очень приятно»: Голикова о росте заболевших коронавирусом в РФ
14:40 ОПК
В российских регионах возобновляют работу системообразующие предприятия
Выбор редакции
15:56 В стране и мире
Путин назвал территории повышенного риска в РФ для распространения коронавируса
15:51 В стране и мире
Росгвардейцы и МЧС будут штрафовать за несоблюдение режима ЧС
15:43 В стране и мире
Путин призвал устранить нехватку медицинских средств защиты от коронавируса
15:42 В стране и мире
В ВОЗ рассказали, как сократить пик заболеваемости коронавирусом в России
15:30 Армия
Подготовка к Параду Победы: экипажи ЮВО тренируются рисовать число 75 в небе
События дня
Популярное
Ученые показали момент заражения COVID-19 под микроскопом
В Москве полиция оштрафовала за нарушение самоизоляции повисшего на 15 этаже мужчину
У Стаса Михайлова подтвердился коронавирус
Ансамбль Александрова исполнил шедевры итальянской музыки в поддержку охваченной коронавирусом Италии
Никто не препятствовал: новые кадры побега из психбольницы в Иркутске
Буланова подтвердила, что находится в реанимации