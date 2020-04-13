Путин призвал устранить нехватку медицинских средств защиты от коронавируса

Необходимо сформировать единый центр закупок для создания госрезерва для борьбы с коронавирусом. Сегодня, 13 апреля, с таким сообщением выступил президент РФ Владимир Путин.

На совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России глава государства отметил, что медработники должны получать все установленные доплаты за особые условия работы. Кроме того, они должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Путин также добавил, что необходимо стремиться к устранению дефицитов в данной сфере.

«В том числе предлагаю подумать над централизованной закупкой и формированием единого федерального резерва средств индивидуальной защиты медицинских работников, а также оборудования и лекарственных препаратов, применяемых при лечении коронавирусной инфекции», - отметил он.

Президент сообщил также, что за счет такого резерва должна появиться возможность помогать регионам и медорганизациям. Российский лидер призвал задействовать кадровый потенциал всех медучреждений, а также профильных вузов и училищ.

«Естественно, что такие специалисты должны получать все установленные доплаты за особые условия работы, должны быть обеспечены и средствами индивидуальной защиты», - сказал Путин.

Ранее президент отметил, что при необходимости для борьбы с пандемией коронавируса могут быть задействованы средства Министерства обороны РФ.