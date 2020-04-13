В ВОЗ рассказали, как сократить пик заболеваемости коронавирусом в России

В России можно будет быстрее пройти пик распространения COVID-19, если люди смогут поддерживать безопасную дистанцию и передача вируса от носителей к здоровому населению будет остановлена. Такое мнение высказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Она отметила, что ход эпидемии может быть изменен эффективными мерами по борьбе с заболеванием, носящими массовый характер и решительно пресекающими передачу вируса.

Вуйнович также рассказала РИА Новости, что значительное влияние на динамику коронавируса окажет качество выявления инфицированных граждан и изоляции их и контактировавших с ними людей. Она подчеркнула, что чем быстрее будут проводится необходимые меры, в том числе по отношению к неуточненным случаям и пациентам с легкой формой заболевания, тем быстрее эпидемия пойдет на спад.

Кроме этого, Вуйнович добавила, что принимающиеся государством меры будут эффективны только если населения будет их придерживаться.

«Я лично считаю, что добросовестное и незамедлительное соблюдение требований всеми людьми – любого возраста, в любой части Москвы – может принести результаты», - заявила она.

Представитель Всемирной организации здравоохранения объяснила, что все люди с симптомами респираторных болезней должны использовать маски, соблюдать правила гигиены и поддерживать изоляцию даже от членов семьи. Ввиду того, что большая часть заражений проявляются в течение недели, то уже спустя семь дней четкое выполнение противоэпидемических предписаний принесет свои плоды.