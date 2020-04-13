Путин: средства Минобороны могут задействовать для борьбы с COVID-19

Президент России Владимир Путин заявил, что при необходимости для борьбы с пандемией коронавируса могут быть задействованы средства Министерства обороны РФ. Соответствующее заявление было сделано на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

«Вы знаете, что военнослужащие Министерства обороны достаточно эффективно работают за границей, помогая нашим коллегам бороться с этой инфекцией. У них накоплен большой опыт, который нужно использовать и иметь ввиду, что все возможности, в том числе возможности Минобороны Российской федерации, если то потребуется конечно, могут и должны быть задействованы и здесь», - сказал Путин.

Он отметил, что основные ресурсы Минобороны находятся пока в резерве.

Он также напомнил, что за выделенные дополнительные деньги министерство обороны развернуло работу в регионах РФ для строительства новых инфекционных медицинских учреждений, которые тоже при необходимости могут быть задействованы в среднесрочной перспективе.