Росгвардейцы и МЧС будут штрафовать за несоблюдение режима ЧС

Согласно распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, в России составлен список сотрудников ведомств, которые наделены правом выписывать штрафы гражданам, не соблюдающим режим самоизоляции. В списке в том числе - все главы надзорных органов, включая министра по делам гражданской оборон, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева и его заместителей.

Согласно распоряжению Мишустина, опубликованному на портале правовой информации, составлять протоколы об административных правонарушениях смогут сотрудники органов внутренних дел (полиции), Росгвардии, МЧС, сотрудники пожарно-спасательных подразделений, ведомственная охрана Росжелнадзора, председатели комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС «Росатома», а также глава подразделения по космической деятельности Роскосмоса.

Сегодня также стало известно, что за отсутствие у граждан цифрового пропуска при передвижению по Москве на автомобиле будет выписан штраф в размере пяти тысяч рублей, а транспорт нарушителя будет эвакуирован на спецстоянку.