«Не очень приятно»: Голикова о росте заболевших коронавирусом в РФ

Как заявила вице-премьер правительства РФ, кривая заболеваемости не соответствует ни одной математической формуле.

Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова оценила новые данные о количестве заболевших COVID-19 в России. За последние сутки в нашей стране появилось 2 558 новых пациентов с коронавирусом.

«Когда я говорю коллегам, что за сегодняшний день прирост составил 1 700 с каким-нибудь хвостиком или 1 800-1 900, то, конечно, для них эта цифра звучит угрожающе», - заявила Голикова в эфире канала «Россия 24».

Как отметила член правительства, такие цифры являются «не очень приятными для страны». При этом процентном отношении данный прирост заболевших составляет 17-18%.

По словам политика, ни одна математическая модель по распространению коронавируса на данный момент в России не подтверждается.

Накануне вице-премьер пояснила, что при благоприятном исходе развития ситуации полная отмена ограничительных мер возможна уже к лету. Это будет зависеть от того, как граждане придерживаются режима самоизоляции и соблюдения дистанции друг от друга.