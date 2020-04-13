Российские специалисты РХБ защиты провели дезинфекцию военного госпиталя в сербском городе Ниш

Российская группа специалистов РХБ защиты, прибывшая в сербский город Ниш, провела дезинфекцию вновь открываемого военного госпиталя. Госпиталь оснащен современным медицинским оборудованием, персонал прошел специальную противоэпидемическую подготовку.

«Изначально планировалось, что медицинское учреждение будет центром борьбы с COVID-19 , однако, на основании выводов кризисного штаба, мы взяли на себя иную роль - мы будем принимать пациентов, не зараженных коронавирусом, тем самым разгрузим другие больницы, чтобы они могли внести наибольший вклад в борьбу с инфекцией», - отметил полковник, начальник военного госпиталя в городе Ниш Йовиц Станойкович.

Проверить готовность госпиталя к приему пациентов и поблагодарить российских специалистов РХБ защиты за проделанную работу прибыл министр обороны Республики Сербия Александр Вулин.

«Хочу поблагодарить представителей ВС РФ и лично генерала Чернышова за огромную работу его подчиненных. Мы очень ценим их труд. Российские военнослужащие работают без выходных, они действительно работают без передышки. Вчера, например, они продезинфицировали 13 различных объектов в Белграде. А сегодня целиком обработали госпиталь в г. Ниш и подготовили к приему пациентов. Это огромная помощь от России» - подчеркнул министр обороны Сербии.

Глава ведомства Сербии подчеркнул особое упорство, с которым подходят российские специалисты к вопросу дезинфекции. По его словам, обработке подвергается каждая деталь, «все делается, как надо».

Подразделения РХБ защиты продолжили проводить санитарную обработку медицинских учреждений Белграда, а врачебно-сестринские бригады провели прием и осмотр пациентов в городах Чуприя и Панчево.

Минобороны России за время пребывания в Республике Сербия провело дезинфекцию более 35 медицинских объектов. Обработано более 65 зданий и сооружений общей площадью более 400 тыяч квадратных метров и более 25 участков дорог с твердым покрытие общей площадью около 70 тысяч квадратных метров.