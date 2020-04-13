Правительство РФ выделило 50 миллиардов рублей на допвыплаты медикам

На стимулирующие выплаты медикам из бюджета России выделено около 50 миллиардов рублей. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Нам сейчас крайне необходимо поддержать медицинских работников, которые, рискуя своим здоровьем и жизнью, помогают больным с коронавирусом», - говорится в обращении премьера на сайте кабмина.

Помимо этого, еще 640 миллионов рублей будет направлено на оснащение больничных коек в моногородах для приема пациентов инфицированных COVID-19.

За последние сутки число зараженных коронавирусом в России превышает 18 тысяч человек, выздоровели - более 1400, 148 - скончались.